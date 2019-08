19 nouvelles oubliées (et vraiment délicieuses) de l’été 2019 au Québec

Le lac est déjà presque frette, c'est le temps de sortir la petite laine passé 20h et les vraies émissions de télé recommencent. Ouais, les mois de farniente achèvent.

On a quand même eu le temps de vous rapporter plusieurs histoires qui n’avaient pas - ou très peu - de bon sens pendant l’été 2019 au Québec. D'autres étaient juste vraiment cute. Entre vos moments au camping ou vos heures dans le trafic, vous en avez peut-être manqué quelques-unes.

On est là pour ça. Voici le résumé de l’été du Sac de chips:

Note: N’hésitez pas à cliquer sur les liens en bleu si vous avez besoin de toute l’information. Ça vaut souvent la peine.

1. On a commencé l’été en force le 24 juin, alors qu’un banlieusard a tenté d’immortaliser un moment historique sur le nouveau pont et a regretté immédiatement son geste.

La province a ri de lui.

2. En pleine canicule du mois de juillet, un gars a roulé flambant nu sur son vélo dans les rues de Montréal.

Les photos nous ont ravis (suivez le lien ci-haut pour les versions non-censurées).

3. À l’été 2019, les femmes ont acquis le droit de se promener seins nus au Village Valcartier... en théorie.

1940 all over again!

4. Au milieu de l’été, le trafic a pogné ben raide au Dix30 en pleine nuit.

Heureusement, ces Québécois ont bien géré ça...

5. Notre banlieusard éploré a fait un retour au mois de juillet.

Après avoir été arrêté sur le pont, il a fait rire de lui en buvant une grosse gorgée de «Bud light lime»....

6. Il ne faudrait pas oublier non plus qu’une dénommée Drouin a été sacrée Miss Univers Thaïlande.

Hein? Tous les détails ici.

7. On a un peu ri de tout le monde qui portait des sacs banane à Osheaga.

Dario Ayala / Agence QMI

8. Une courageuse infirmière est venue en aide à une mouffette avec une canne sur la tête.

Ok les images étaient pas sublimes. Mais on salue son courage.

9. Marc Hervieux a eu une pierre aux reins.

Ça lui a fait mal, mais il a gardé le sourire.

10. Alicia Moffet a accouché et le monde Instagram a arrêté de tourner.

Instagram Alicia Moffet

11. À St-Jérôme, des gentils policiers à vélo ont remis une contravention à une petite fille pour avoir utilisé son cellulaire au volant de sa voiture-jouet.

C’était bien cute et l’Internet était attendri.

12. Céline a avoué qu’elle prenait des fois son bain avec ses plus beaux bijoux.

Capture d'écran France 2

Comme une Reine.

13. En juillet, une maman a ému le Québec en diffusant un cri du coeur qui est devenu viral.

Elle appelait les parents à habituer leurs enfants à la différence. Bravo!

14. En août, Eugenie Bouchard a mis le feu à Twitter en s’exprimant sur la Coupe Rogers:

Photo AFP

C'était autant glorieux qu'une élimination au premier tour.

15. Elle a remis ça quelques jours après en se plaignant de son gros ventre.

Captures d’écran sports illustrated

Ouf. Gros été pour Genie.

16. Pendant une semaine en juillet, tout le monde parlait du film antiavortement «Unplanned», présenté dans les cinémas Guzzo.

On a envoyé une de nos croustilles sur le terrain et voici son résumé sanglant pour vous.

17. On a failli perdre notre couple préféré quand Andrée Watters et Sylvain Cossette sont arrivés face à deux ours noirs en plein milieu d’une randonnée nature.

Courtoisie

OUF.

18. Pendant 2-3 jours en juillet, tout le monde s’est vieilli la face.

Alors on a vieilli la face de vos vedettes québécoises préférées.

De rien.

19. Et finalement, on a capoté quand on s’est rendu compte que les choses n’avaient pas l’air roses chez les Morin-Prust.

Michel Desbiens/AGENCE QMI

C’était angoissant. On attend toujours plus de détails là-dessus.