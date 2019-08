Cette actrice britannique est le sosie de Geneviève Everell aka Miss Sushi

Dimanche, Geneviève Everell aka Miss Sushi a publié sur son fil Instagram une photo tirée du magazine américain InStyle où on y voit une femme qui lui ressemble drôlement!

La maman du petit Malcolm n’a pas caché son étonnement, soulignant que cette découverte la «perturbait vraiment». Les cheveux bruns légèrement ondulés, les yeux bruns, les sourcils fournis... La ressemblance est là, et on ne doute pas que Geneviève a dû faire le saut en scrollant son Instagram ce matin!



Évidemment, n’en fallait pas plus pour qu’on pousse un peu plus loin afin de découvrir QUI est la jumelle perdue de Miss Sushi!



Il s’agit de l’actrice britannique Michelle Dockery. Âgée de 37 ans, elle est surtout reconnue pour son rôle de Lady Mary Crawley dans la populaire série Downton Abbey.

Phil Lewis/WENN.com





La ressemblance est présente sur certaines photos plus que d'autres, mais quand même, on ne peut nier les similitudes!





Michelle reprendra son rôle dans le film adapté de la série, qui devrait sortir d’ici la fin de l’année. Elle sera également de la distribution du film The Gentlemen, le prochain projet de Guy Ritchie, l’ex-mari de Madonna. Matthew McConaughey, Hugh Grant et Colin Farrell font aussi partie de la distribution.



En tout cas, si jamais l'actrice cherche une doublure pour un de ces futurs tournages, on a un nom à lui conseiller!