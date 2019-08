Markantoine se manifeste après que sa publication soit devenue virale

Hier, l’attaque dont ont été victimes le designer Markantoine et son amoureux, Alex, étaient sur toutes les lèvres. Les deux hommes ont été agressés par plusieurs individus à cause de leur homosexualité.



Plus de 24 heures plus tard, le principal intéressé s’est adressé brièvement à ses abonnés, sur sa page Facebook.



Se remettant d’une commotion et de multiples fractures au visage, le créateur a tout de même pris la peine de remercier les gens pour leurs bons commentaires et leur amour.



Il a également souligné que l’horrible situation qui s’est produite ne devait en aucun car signifier un boycott de la région de Charlevoix.





La première publication a fait des vagues, faisant rapidement le tour des réseaux sociaux, hier. À ce jour, elle a été partagée plus de 3300 fois, notamment par plusieurs personnalités publiques comme Guy A. Lepage et Catherine Brunet, une grande amie de Markantoine.

Je souhaite que le calice de moron qui a fait ça se fasse pincer. J’espère que son entourage va le dénoncer. Ça me lève le coeur.

La mère de Markantoine a également utilisé sa page Facebook pour dénoncer l’attaque homophobe dont a été victime son fils.





«Mon cœur de mère est tout chaviré», a-t-elle confié.