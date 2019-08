15 photos qui prouvent que P.K. Subban et Lindsey Vonn forment le couple le plus cute

Vendredi, P.K. Subban et Lindsey Vonn ont annoncé une excellente nouvelle: les amoureux étaient désormais fiancés! Pour l’occasion, on a eu envie de revisiter, en photos, leur relation.



Question de célébrer leur future union, on a décidé de reculer dans leur Instagram, question de voir l’évolution de leur relation. Des selfies d’eux où ils s’embrassent jusqu’aux photos très glam où ils foulent les tapis rouge, y’a pas à dire, Lindsey et P.K. sont vraiment le p’tit couple parfait!



C’est en avril 2018 que les rumeurs ont débuté, alors que des gens avaient aperçus Lindsey séjournant à Nashville, lorsque P.K. jouait pour les Prédateurs.



Deux mois plus tard, en juin 2018, les rumeurs ont été confirmées lorsque les deux athlètes se sont présentés sur le tapis rouge des CMT Music Awards, effectuant ainsi leur première sortie de couple officielle.





Et un peu plus d’un an plus tard, les voici maintenant fiancés! On peut dire que le couple n’a pas perdu de temps.



Par contre, pour ce qui est du mariage, les amoureux prendront davantage leur temps. En entrevue au magazine Vogue, Lindsey a admis qu’il n’y a vait pas encore de date prévue pour la cérémonie. La raison? P.K. débutera bientôt sa prochaine saison au sein des Devils du New Jersey, et le couple est en plein processus de déménagement. Selon la skieuse, les préparatifs se feront tranquillement, au gré de l’horaire de son futur époux. Les fiançailles dureront donc le temps qu’il faudra!



Dans la même entrevue, P.K. ajoute que Lindsey est «la meilleure chose qui lui soit arrivé». Cuuuuute!