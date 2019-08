Ce jeune homme a peut-être le pouce le plus long au monde

Un utilisateur du réseau social Tik Tok (un Tiktokeur?) a connu une popularité soudaine ces derniers jours en raison de son pouce droit.

Le pouce droit de celui qui se fait connaître sous le vocable de Pina ( @jwpina sur Tik Tok et @PinaR6S sur Twitter) mesure, en effet, 5 pouces de long.

Non, on ne l’a pas mesuré nous-mêmes, mais on croit le jeune homme sur parole.

Voyez vous-mêmes:

Avant de publier cette courte vidéo, Pina n’avait que 30 abonnés sur Tik Tok.

Il en compte maintenant près de 100 000.

Capture d'écran / Tik Tok @jwpina

Dans sa première vidéo «populaire», on entend Pina dire «Allo les amis! Alors voici mon pouce. Oui, il est long. Oui, il est vrai. Et oui, je n’ai jamais perdu une “bataille de pouces”».

Dans une autre vidéo parue depuis, son grand pouce est encore une fois bien en évidence.

C’est vraiment un très très long pouce.

Maintenant, nous ce qu’on veut voir, conformément à la légende urbaine, c’est......SON POUCE GAUCHE!

Après avoir vu cette vidéo, vous lèverez votre pouce droit, comme Philippe sur l'image: