La vraie nature dévoile les premières images de sa prochaine saison remplie d’émotions

Un peu plus tôt aujourd’hui, La vraie nature a dévoilé les premières images de la troisième saison de l’émission, qui débutera cet hiver. Encore une fois, ça promet d'être une montagne russe d'émotions!



Question de faire patienter un peu les Québécois jusqu’à l’automne, l’émission a publié, sur ses différentes plateformes, une bande-annonce qui donne une petite idée de ce à quoi les téléspectateurs pourront s’attendre.



Pour une première fois, on y découvre les trios improbables qui séjourneront au rustique chalet de Knowlton, dans les Cantons-de-l’Est.



Parmi les invités, on retrouve, entre autres, Denis Coderre, Pascale Bussières, Julien Lacroix, Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques, Véronic DiCaire, Chantal Lacroix, Gilles Duceppe, Marguerite Blais et Ève Landry.



Évidemment, fidèle à son habitude, l’émission prévoit d’être remplie d’émotions, à la fois drôle et touchante.





En toute intimité, la grange adjacente au chalet semble toujours aussi propice aux confidences. On y voit un Denis Coderre vulnérable, répondre à la positive lorsque Jean-Philippe Dion lui demande «s’il a déjà eu des idées sombres» et s’il avait déjà pensé à poser un geste». «J’y ai pensé, oui. Oui», affirme l’ancien maire de Montréal.



De son côté, Chantal Lacroix admet qu’elle ne croit pas qu’elle est «reconnue à sa juste valeur».



De l’autre côté du spectre, La vraie nature offre aussi son lot de moments cocasses, et cette saison ne fera pas exception.



On apprend que, petite, Véronic Dicaire «donnait des coups dans les gosses des gars». On voit aussi un Julien Lacroix vraiment embarrassé, ce qui nous donne drôlement hâte de voir ce qui lui a été présenté qui a valu cette réaction. Il sera accompagné d’Ève Landry et de la ministre Marguerite Blais. Un trio qu’on a bien hâte de voir!



Quelques heures après la mise en ligne de la vidéo, celle-ci avait déjà récolté près de 600 réactions, près de 150 commentaires et près de 70 partages.