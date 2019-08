Rosalie Vaillancourt partage une vieille photo de classe et c’est juste parfait

Bien qu’elle ne se prépare pas à retourner sur les bancs d’école, Rosalie Vaillancourt a tout de même partagé une vieille photo de classe et ça nous a fait beaucoup rire!



La rentrée scolaire étant à nos portes, l’humoriste en a profité pour partager un petit souvenir à ses abonnés Instagram, où on y voit une jeune Rosalie, alors qu'elle entamait sa première année au secondaire.



Les lunettes lui donnent un petit air studieux, mais on reconnaît bien la binette espiègle qui la caractérise encore à ce jour!



Pour accompagner le cliché, la belle blonde a écrit: «Ma rentrée au secondaire. Déjà féministe même avant d'avoir lu Simone Labreuvoir», faisant référence à son excellent chandail sur lequel on peut lire «I love me»! On adore!



Mention spéciale aussi au petit collier qui fait très «début des années 2000»!



Reconnue pour son sens de l’autodérision assez aiguisé, Rosalie a l’habitude de publier des photos assez drôles d’elle sur son Instagram. Celle-ci s'ajoute donc à sa belle collection!