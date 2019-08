Voici les chiens trop cute de 24 de nos vedettes québécoises préférées

À l'occasion de la journée internaionale du chien, qui se déroule aujourd'hui même, le 26 août, on a décidé de faire le tour des comptes Instagram de nos vedettes chouchou pour recenser leurs plus beaux compagnons à quatre pattes!





Parce que grâce au réseaux sociaux, nos personnalités publiques préférées nous dévoilent un peu de leur intimité, de leur quotidien. Et parmi ce qu'elles aiment nous montrer, il y a évidemment leurs animaux de compagnie. Ça, on ne s'en plaindra pas!



Et on doit dire qu'il y a une grande variété de types de ciens dans la colonie artistique! Du petit bouledogue français de Phil Roy jusqu'au grand danois de Félix-Antoine Tremblay, en passant par le husky de Joey Scarpellino et le Cavalier King Charles de Pierre Hébert, il y en a pour tous les goûts. Parfait pour votre dose de cuteness quotidienne!



Annie-Soleil Proteau



Joey Scarpellino



André Robitaille



Marie-Eve Janvier



Phil Roy



Rosalie Vaillancourt

Sylvain Cossette



Catherine Proulx-Lemay



Julie Le Breton



Marc Hervieux





Dominic Arpin



Debbie Lynch-White



Pierre Hébert



Valérie Roberts



Anne-Marie Withenshaw



Josée Boudreault



Véronique Cloutier



Alicia Moffet



Claudia Bouvette



Marina Bastarache



Maripier Morin



Coeur de Pirate



Stéphane Rousseau



Félix-Antoine Tremblay