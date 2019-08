Ça y est, c'est officiellement la guerre entre les frères William et Harry

Une autre semaine, une autre bisbille au sein de la famille royale. Aujourd'hui, une nouvelle vient (encore!) alimenter les rumeurs comme quoi tout ne serait pas rose entre les belles-sœurs et entre leurs époux.





La raison cette fois-ci? Eh bien, selon ce que rapporte le US Weekly, William et Kate auraient officiellement retiré toute mention de Harry et Meghan de leur fondation. SCANDALE!



En effet, des documents publiés par Companies House montrent que The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex (Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et du Sussex) s’appelera dorénavant simplement The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge (Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge), montrant une séparation officielle entre les deux couples et leurs fondations respectives. C'est sérieux.





Décidément, rien ne va plus au sein de la famille royale, car on apprenait également plus tôt aujourd’hui que Harry et Meghan souhaitaient habiter le Château Windsor, demande qui aurait été carrément refusée par la Reine Élizabeth II elle-même, qui a jugée la demande comme étant «inappropriée». Harry et Meghan ont tout de même quitté le palais de Kensington, qu’ils occupaient avec William et Kate, et résident maintenant le Domaine de Frogmore, tout prêt du Château Windsor. Les deux frères n'habitent donc plus sous le même toit... Encore quelque chose qui n'aide pas les potins à propos d'une potentielle bisbille familiale...





Selon les documents officiels, cette «séparation» ne signifie rien de dramatique. Cela voudrait simplement dire que la structure a été revue, afin d'avoir deux fondations distinctes, qui collent à la vision et aux valeurs de chacun des couples.

La Fondation royale avait été mise sur pied en 2011 par les frères Harry et William, ainsi que Kate. Meghan s'est greffé au groupe lorsqu'elle a épousé le prince Harry en mai 2018.



On ne sait pas pour vous, mais on a comme l'impression que l'atmosphère doit être so-so durant leurs soupers de familles...