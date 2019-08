Ceux qui se masturbent régulièrement sont plus riches, selon un sondage

Vous rêvez de richesse et de fortune? Vous savez ce que vous avez à faire!

En effet, un sondage récemment produit par Frac.Tl pour le compte du média britannique The Mirror tend à démontrer qu’il existe une corrélation entre les activités sexuelles en solo et la performance professionnelle.

En tout et partout, 1012 personnes ont répondu à un questionnaire les interrogeant sur leurs habitudes en matière de sexualité en solitaire.

Les résultats sont pour le moins étonnants.

Ainsi, les personnes qui se masturbent au moins une fois par semaine sont plus propices à exceller dans tous les aspects de leur vie professionnelle.

Comme l’explique le sondeur: «Ils ont plus de chances d’avoir un emploi, plus de chances d’obtenir un poste de direction et plus de chances d’obtenir un meilleur salaire.»

Quand on s’attarde aux chiffres, c’est effectivement ce que l’on constate. Ceux qui ne se considèrent pas comme des masturbateurs fréquents (moins d’une fois par semaine) gagnent en moyenne 44 006 $US par année, tandis que ceux qui pratiquent davantage l’auto-plaisir ont un salaire annuel moyen de 47 076$.

De plus, les réguliers de l’orgasme individuel seraient, à hauteur de 8%, plus enclins à demander une augmentation de salaire.

The Mirror précise qu’il n’est pas clair de quelle façon les habitudes sexuelles peuvent influencer la sphère professionnelle, mais une hypothèse pourrait être que la masturbation améliore la confiance en soi.

En gros, plus vous vous masturbez, plus vous avez la confiance en vous nécessaire pour aller voir votre boss et lui demander de vous payer à votre juste valeur.

Bon, bien... À vous de vous prendre en main!

Nous sommes plein de confiance en nous. Regardez: