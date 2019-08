Patricia Paquin dévoile des photos de ses impressionnantes rénovations

Ce matin, Patricia Paquin a décidé qu’il était grand temps de montrer le fruit de ses longues rénovations à ses abonnés.



Par le biais de stories Instagram, elle a brièvement laissé entrer les Québécois dans sa demeure, fraîchement revampée.



«Il y a maintenant un an, nous déménagions après des rénovations de trois mois. Curieux de voir des avant/après???», a demandé celle qui partage sa vie avec Louis-François Marcotte.



Depuis un an, la couple a choisi d'arrêter de voyager entre la maison montréalaise de Patricia et le chalet dans le nord de Louis-François. La petite famille s'est installée en campagne, où ils y ont rénové une maison.



Et on doit dire que les «avant-après» sont assez frappant, laissant voir tout l’ampleur des travaux qui ont été faits.



Dans la première photo, on voit une salle de bain blanche, un peu plate. Même le rouleau de papier de toilette est dû pour être changé! Dans le «après», la salle de bain à thématique «porcine» (on remarque le cadre et le porte-serviette) change drastiquement, passant du noir au blanc, avec un mur en papier peint. Et le rouleau de papier de toilette est changé. Une bonne chose de réglée!





La seconde pièce plutôt beige a été mise au goût du jour, alors que la céramique a été remplacé par du faux marbre blanc.





La troisième pièce a eu droit à un changement drastique, alors que les murs jaunes et les portes massives en bois brun foncé ont été remplacés par une pièce complètement blanche et épurée.





Le foyer, très rustique, a lui aussi été complètement métamorphosé, passant de la brique rougeâtre à de la brique blanche.





Patricia a aussi partagé des photos prises pendant les rénovations, par exemple de la véranda, où les fenêtres sur les murs laissent entrer abondamment la lumière, mais aussi de la pièce à aire ouverte contenant le salon et la salle à dîner. On y voit la petite Florence, la fille du couple, qui semble bien contente de sa nouvelle maison.





On leur lève notre chapeau, parce que c'est vraiment le jour et la nuit!