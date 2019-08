Pornhub fait sa part pour nettoyer les océans en proposant «la porn la plus sale jamais diffusée»

Tout le monde doit fournir un effort si on veut enrayer la pollution des océans. Même les sites qui diffusent de la pornographie. Pourquoi pas?

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Pornhub. (Faites pas semblant...)

Comme le rapporte LADbible, la plateforme coquine vous propose de vous auto-satisfaire pour le plus grand bien de la planète.

«Faites-vous du bien pour le bien de la planète». Tel pourrait être le nouveau slogan de PornHub.

Mais cette campagne écolo nouveau genre porte plutôt le joli nom de La porn la plus sale jamais diffusée («Dirtiest Porn Ever»).

Chaque fois donc que vous ferez un tour du côté de Pornhub pour visionner la vidéo de la campagne, PornHub s’engage à faire un don à Ocean Polymers, une organisation à but non-lucratif qui est spécialisée dans la préservation des océans.

Le tout est fait dans le but de nous sensibiliser aux conséquences de la surutilisation du plastique et la surproduction de déchets dans les océans.

Et comment ça fonctionne?

Si l’avenir de la planète vous intéresse, vous pouvez visionner sur Pornhub un film mettant en vedette Leolulu, un couple d’acteurs porno amateurs. (Parce que les vrais acteurs et les vraies actrices porno sont sûrement formés dans les plus grandes écoles de théâtre...)

Mais le côté «sale» - ou du moins salace - du film ne se limite pas aux ébats des deux amants à l’écran. Non. La scène a littéralement été tournée sur une des plages les plus sales au monde.

La mise en scène ajoute un petit élément de conscience à votre activité solitaire. Car dans les premiers moments de la séquence, certaines parties du corps des deux protagonistes sont cachés par les différents détritus se trouvant sur les lieux.

Mais ne vous en faites pas! À mesure que la scène avance (on ne peut pas vraiment parler d’intrigue ici), une équipe d’intervention vient débarrasser la plage des déchets s’y étant accumulé... vous permettant d’admirer l’acteur et l’actrice dans leur plus simple appareil.

La vice-présidente de PornHub, Cory Price, a expliqué son initiative :

«À ce jour, 12,7 millions de tonnes de plastique se trouvent dans les profondeurs de nos océans. Ce qui est peut-être encore plus choquant, c'est que les scientifiques prédisent qu'il y aura plus de plastique que de poisson dans nos océans dans à peine 30 ans.»

L’avenir de la planète et des océans est entre vos mains.

Posez un geste solitaire faisant profiter la planète toute entière.