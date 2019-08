Véro essaie d’entrer en contact avec Britney Spears et voici pourquoi

On le sait, Véronique Cloutier est capable d’accomplir beaucoup de choses. Sera-t-elle capable d’attirer l’attention de Britney Spears? C’est ce qu’on saura bientôt!





En fait, à la base, il s’agit d’une idée de Félix-Antoine Tremblay. Plus tôt aujourd’hui, le comédien a eu l’idée d’écrire à Britney Spears pour que celle-ci offre une paire de chaussures à la vente de garage des artistes pour la Fondation Véro & Louis.



Il a fait une capture d'écran de la demande qu'il a faite à la pop star, en demandant à ses abonnés de l'aider à «essayer d'avoir les Louboutin de Brit».



Chaque année, l’événement regroupe divers objets ayant appartenu à des membres de la communauté artistique québécoise. L’argent amassé va évidemment à la Fondation Véro & Louis, qui a pour mission de construire des milieux de vie adaptés aux besoins des autistes de 21 ans et plus. Ce sont principalement des vedettes québécoises qui y participent, mais pourquoi pas la princesse de la pop? Il ne faut jamais dire jamais!



Évidemment, Véro tripe «ben raide» sur l'idée «complètement malade» de Félix-Antoine. En repartageant la story, l'animatrice de 1res fois risque de rejoindre pas mal de gens dans ses abonnés qui, potentiellement, pourraient eux aussi écrire à l'interprète de Oops... I Did It Again.

Les souliers en question, ce sont des Louboutin. Dans la description accompagnant la photo, Brit explique que ce sont la première paire de Louboutin en peau de serpent qu'elle s'est achetée, il y a de ça quatre ans, pour la modique somme de 6000 dollars. Elle mentionne qu'elle ne les a jamais portés!

On doute fort que la chanteuse américaine voit les messages sur son Instagram, mais en même temps, il ne faut jamais dire jamais!