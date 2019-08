[VIDÉO] Un champion se stationne sur l’autoroute 520 pour livrer de la bouffe

Confronté à une sortie barrée, un livreur de restaurant n’y est pas allé par quatre chemins ni par un détour: il s’est stationné directement sur la voie d’accotement.

Une vidéo Facebook publiée mercredi dernier (ON LE SAIT, ON EST EN RETARD!) par un certain Patrick Dumouchel connaît une popularité virale en raison de la manoeuvre automobile hautement inusitée (et franchement dangereuse) qu’on peut y voir.

Posté à la fenêtre du deuxième étage d’un immeuble bordant l’autoroute 520 à la hauteur de Cavendish, Dumouchel a en effet capté, avec son cellulaire, une scène pour le moins inhabituelle.

Sur les images, on voit d’abord un homme sortir de l’immeuble dans lequel se trouve celui qui filme.

Pendant qu’il traverse le stationnement, sac de livraison en main, on entend Dumouchel dire «Check ben le gars, man!».

Alors qu’on pense que l’homme se dirige vers l’un ou l’autre des voitures stationnées, il traverse plutôt le parterre gazonné pendant le vidéaste commente: «Ouin, il s’est mis sur les “hazard”, sur l’autoroute 520, pour venir livrer de la bouffe».

L’employé d’un restaurant qui reste à identifier traverse ensuite la voie de service, et enjambe le parapet de béton pour finalement rejoindre son véhicule, dangereusement stationné dans la voie d’accotement de l’autoroute 520, les feux de détresse enclenchés.

Il s’installe à bord, puis part, pendant que Dumouchel, lui, est subjugué.

«Ça a pas d’allure!...Maudit cave!...J’en reviens pas. Ça fait 5 minutes qu’il est parké là...», s’exclame celui que nous devons remercier pour avoir eu la vivacité d’esprit de filmer la scène.

Puisque mieux vaut tard que jamais, voici la vidéo entière:

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas l’identité du chauffeur, ni son celle de son employeur, mais des recherches sont en cours.

La vidéo de M. Dumouchel, elle, a déjà été partagée par plus de 1200 abonnés Facebook.

