Il est convaincu d’avoir vu le visage de Freddie Mercury dans une côtelette de porc

Peut-être est-ce à force d’avoir trop entendu parler du film Bohemian Rhapsody, un père de famille britannique aurait aperçu le visage du chanteur de Queen dans une pièce de viande.

Comme le spécifie The Mirror, le Brita nnique de 47 ans, Derek Simms, ne se contente pas de voir le défunt chanteur dans sa soupe. Non. Il pousse la fascination d’un cran en affirmant le plus sérieusement du monde avoir vu Freddie Mercury dans une côtelette de porc après 10 minutes de cuisson.

Il cuisinait cette pièce de viande pour sa douce moitié et lui dans son domicile situé à Blackpool. Quand il a eu sa vision d’un Freddie Mercury en viande, il a pris le temps d’immortaliser le tout en photo pour la postérité du chanteur.

C’est comme s’il avait enfin l’occasion de rencontrer son idole avant de le manger. (Simms a admis avoir dévoré son Freddy Mercury en viande parce qu’il était affamé.)

En entrevue avec le Mirror, il a aussi avoué : «J’ai cuisiné bien des trucs et vécu bien des année mais je n’avais encore jamais vu ma nourriture ressembler à une célébrité.»

En tout respect pour l’enthousiasme débordant du bon monsieur père de deux enfants, force est d’admettre que cette côtelette de porc n’aurait jamais pu remporter un concours de sosie. Ou encore moins faire la doublure de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody.

Pas de quoi chanter : «OH MAMA MIA!»

Vous pouvez comparer avec le vrai visage du chanteur.

