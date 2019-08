Marina Orsini souligne l’anniversaire de son fils avec un texte touchant

On connaissait Marina Orsini pour ses talents de comédienne et d’animatrice, mais on ne la savait pas poète aussi!



La fière maman a pondu un vibrant hommage à son fils, Thomas, pour son 17e anniversaire, et on doit dire qu'elle a une très belle plume.

«Joyeux Anniversaire mon Thomas d’amour. 17 ans aujourd’hui. Les années filent à vive allure. Du creux de mon ventre ou tu t’es niché, bien accroché, confortablement, pendant 9 mois, à l’apparition de ton petit bout de nez, jusqu’à ton regard plongé au fond de mon cœur, tu es le plus grand voyage de ma vie. De vols planés, aux turbulences parfois inattendues du vent, de mer calme, à des couchés de soleil rouge feu, tout enlacé, tu seras toujours mon quatre saisons, mon nord, mon sud , et d’est en ouest, celui pour qui, je donnerais, tout ce que j’ai. Je te vois déployer tes grandes ailes, de plus en plus majestueuses et de plus en plus solides, et j’ai un élan de fierté et d’orgueil soudain, de penser, que tout ira bien. Je t’aime grand comme l’univers et pour l’éternité. Celle qui est si fière d’être ta mère, Maman», a déclaré Marina.



Le duo semble avoir une belle relation, car Marina publie souvent des photos d'elle avec son fiston.



D'ailleurs, un peu plus tôt ce mois-ci, on a appris que le fils de Marina et Serge Postigo avait décidé de suivre les pas de ses célèbres parents. La fière maman avait inscrit sur Instagram, que son fils avait passé sa première audition à vie le 15 août dernier.

On souhaite un très joyeux anniversaire à Thomas!