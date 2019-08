Lana Del Rey livre un album délicieusement ennuyant

Tool

13 ans ! Les inconditionnels du groupe culte auront attendu treize années de méandres judiciaires et, évidemment, de gros « trolling » en ligne du lider maximo Maynard James Keenan pour une suite aux explorations musicales du projet rock champ gauche. Nous y voici finalement. Au programme : pièces-fleuves aussi audacieuses qu’ampoulées et, surtout, un chanteur aventureux et en grande forme. Ceci étant dit, un constat demeure : Tool propose ici un album destiné aux initié(e)s. Pour les autres, ça s’avère longuet et incroyablement prétentieux pour ce que c’est. Bref, Fear Inoculum divise et c’est le propre de l’art. Bravo alors.