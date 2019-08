Le prochain album de Kanye West aura un titre très «chrétien»

L’épouse de Kanye, Kim Kardashian West, a tweeté la liste des chansons d’un nouveau disque à paraître le 27 septembre prochain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la religion chrétienne risque d’être un thème central de ce neuvième album solo de Yeezy.

D’abord, un titre trône au sommet de la liste: Jesus Is King.

On peut présumer qu’il s’agit là du nom de l’album.

Suivent ensuite douze autres lignes qui sont probablement des noms de pièces.

Les voici:

01. Glade

02. Garden

03. Seleh

04. God Is

05. Baptized

06. Sierra Canyon

07. Hands On

08. Wake the Dead

09. Water

10. Through the Valley

11. Sunday

12. Sweet Jesus

Vous l’avez remarqué, la foi chrétienne semble au coeur de cet album.

Ce n’est pas toutefois pas nouveau chez West. La religion est un thème récurrent dans son catalogue.

Mentionnons, entre autres, Jesus Walks (sur The College Dropout, 2003), la référence peu subtile dans le titre de l’album Yeezus (2013) et Ultralight Beam (sur The Life of Pablo, 2016).

Mais cette fois-ci, c’est presque la totalité des titres qui sont directement liés au christianisme.

Avec ses Sunday Service, ses «messes» gospel chaque dimanche, Kanye devient de plus en plus un genre de preacher, et en tant que fan, l’auteur de ces lignes est somme toute fasciné de savoir où cela va le mener. On verra bien...

Le dernier album solo de West, ye, était sorti en juin 2018 et avait reçu un accueil plutôt froid, autant de la part des critiques que du public.