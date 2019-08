Marilyne de Barmaids a accouché et dévoile une photo de son bébé

Marilyne de Barmaids est enfin maman!



C’est une belle nouvelle que Marilyne Moreau aka Marilyne de la défunte émission Barmaids a partagé à ses 30 000 abonnés sur Instagram ce matin : la naissance de sa petite fille, Kiëv.



Évidemment, la fière maman n’a pas perdu de temps pour présenter son bébé tout neuf à ses abonnés, dans ses stories. Très cute!





Sur Facebook, elle a donné un peu plus de détails, en mentionnant que la petite pèse 7 livres et 15 onces. Elle a également publié une mignonne vidéo, en prenant soin de souligner qu’elle est très fatiguée, mais que la maman et le bébé se portent bien!





Celle qu’on a découverte dans cette téléréalité qui est rapidement devenue un plaisir coupable pour les Québécois devient donc la troisième maman de la gang de Barmaids. À l’époque des tournages, Carolane était déjà maman du petit Joshua, alors que récemment, Vanessa a accouché de la petite Stella.



En avril dernier, Marilyne avait annoncé sa grossesse à ses abonnés sur Instagram. La publication a cumulé près de 5000 «likes».

Par la suite, elle avait documenté ses mois de grossesse à travers plusieurs clichés.





Marilyne contribue donc au beau baby boom qui a lieu en ce moment dans la communauté artistique québécoise, avec Alicia Moffet, Maïka Desnoyers et Mirianne Brûlé .