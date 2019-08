Miss Sushi partage des photos «avant-après» de sa récente perte de poids

Geneviève Everell aka Miss Sushi a perdu beaucoup de poids, et elle a dévoilé un «avant-après» qui illustre très bien l’ampleur des changements.



«4 mois nous sépare (sic). Je ne suis pas malade. Je vais super bien. Je voulais simplement être mieux dans mon corps alors j’ai fais (sic) des changements alimentaires», a simplement expliqué la femme d’affaires, via une story sur Instagram.

Instagram @misssushialamaison



Entre la photo de gauche et celle de droite, on remarque facilement que son visage et sa taille sont plus affinés. C’est un total de 30 livres que Miss Sushi a perdu.



Hier, sous une selfie publiée sur son compte Instagram, ses abonnés ont été nombreux à remarquer et soulever qu'elle avait maigri. Certains l’ont questionnée à savoir quel était son secret, se demandant à la blague s’il s’agissait de ses fameux sushis.





Or, dans la story publiée un peu plus tôt aujourd’hui, celle qui est aussi conférencière a dévoilé sa technique «miracle» qui n'en est en fait pas tant une: elle a tout simplement retiré le sucre de son alimentation.



«Plus de sucre. Genre, zéro, inspiration keto, mais j’ai adapté à mon rythme de vie», a-t-elle ajouté.



On la trouve magnifique et on est surtout contents de savoir que la perte de poids est son choix et qu'elle s’est faite doucement, à son rythme.