Voici pourquoi Patricia Paquin n’est pas dans le documentaire Autiste, bientôt majeur

Patricia Paquin a voulu remettre les pendules à l’heure et expliquer pourquoi on ne la voit pas dans le documentaire Autiste, bientôt majeur, produit par Charles Lafortune.



Sur ses réseaux sociaux, elle a tenu à faire le point, car plusieurs personnes l’ont questionnée au cours des derniers jours à propos de son absence dans le documentaire, alors que son fils Benjamin et le père de ce dernier, Mathieu Gratton, en font partie.



«En fait, il n’y a aucune raison! Quand ce projet est né, mon amoureux Louis François Marcotte et moi travaillions déjà sur un autre projet On change d’air disponible sur ICI Tou.tv Et Mathieu travaillait déjà avec Charles », a tout simplement déclaré l’animatrice, accompagnant la publication de photo souvenir d'elle et Benjamin.





En effet, la petite famille a récemment fait le grand saut en déménageant en campagne, où ils ont mis la main à la pâte pour faire de grosses rénovations.



«Que je sois ou non dans ce documentaire ne changera rien au message et les véritables vedettes, disons-le, sont Benjamin, Mathis, Raphaël, Maelle, Laurent, Malika et Eliott, pas moi», a ajouté Patricia Paquin.



La maman de trois enfants en a profité pour se remémorer l’époque où elle et Sophie Prégent, mère de Mathis, étaient toutes deux enceintes en même temps et ont accouché à un mois d’intervalle.



«Quelques mois plus tard on se retrouvait tous à Ste-Justine avec nos enfants, Mathis et Benjamin, en ergothérapie. Que de chemin parcouru depuis mais il reste tant à faire», a souligné Patricia, partageant en même temps une photo de Charles Lafortune tenant dans ses bras Benjamin, le fils de Patricia.





Dans sa publication, Patricia en a aussi profité pour remercier les autres personnalités publiques qui parlent ou qui s’impliquent auprès de la cause, comme Véronique Cloutier & Louis Morissette Guylaine Guay Louis T, Kim Thúy.



Elle a terminé son message à ses abonnés en rappelant qu’elle et son amoureux étaient sur le point d’ouvrir le café «Chez Cheval» à St-Hilaire, où ils travailleront des gens qui vivent avec un TSA.





«Cette aventure nous tient vraiment à cœur et on a hâte de vous y croiser. Au plaisir de vous servir votre prochain café», a-t-elle conclu.



L’ouverture devrait avoir lui dans quelques jours.