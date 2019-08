Disque dur revient à la charge avec des quiz musicaux capotés

Trois ans après s’être pris les pieds au Major Tom pour des quiz musicaux aussi enlevants qu’ennivrants, Disque dur fait sa rentrée avec un concept unique dans le domaine: une saison complète d’éditions thématiques.

«Y’a déjà beaucoup de quiz musicaux à Montréal», note André Péloquin, chef de contenu chez Disque dur, s’interviewant lui-même. «Et — veut, veut pas — après trois ans, y’a une petite fatigue qui s’installe. Faut dire que Phil et Steph — les coanimateurs du quiz — s’haissent de plus en plus la face».

AUSSI À LIRE

Afin de combattre une certaine routine, le trio s’est lancé le défi de présenter une saison complète d’éditions thématiques.

«On a un noyau très solide de participants à nos soirées et je crois qu’ils commencent à nous voir venir», poursuit Péloquin, suave, avant d’ajouter que «les concurrents savent, par exemple, que Steph va poser des questions sur des vieux chanteurs des années 60 et que Phil va opter pour des énigmes à la limite du cruel. Ils se doutent bien, également, que je vais parler de scène locale, histoire de faire oublier que je suis blanc et à la fin de la trentaine.»

En plus de proposer de nouveaux défis aux habitué(e)s, le trio espère rejoindre de nouveaux concurrents.

«On le voit avec les autres établissements qui proposent, par exemple, des quiz sur les Simpsons ou The Office: ces événements suscitent toujours l’intérêt de gens qui n’ont jamais mis les pieds dans un bar lors de soirées du genre», explique Péloquin, sur le dos de sa moto, affublé d’un «coat» de cuir qui lui va à merveille.

«Que ce soit au Major Tom ou ailleurs, les soirées quiz sont aussi fun qu’instructives. Si ça prend une soirée de questions consacrées à Madonna ou au punk rock pour que des personnes tentent finalement leur chance, voici donc!»

Les thématiques de la saison automnale 2019

Finalement, les «règlements»...

Testez vos connaissances musicales en solo ou en équipe (pouvant aller jusqu'à six 6 joueurs).

Y'a du fun à avoir, des prix à gagner et c'est gratuit!

Pour les joueurs les plus compétitifs parmi vous, on va comptabiliser vos points tout au long de la saison en vue d'une finale enlevante ou vous pourrez gagner gros!

Pour réserver votre table, contactez le Major Tom via sa messagerie Facebook (spécifiez pour quelle édition vous réservez votre place... vous pouvez évidemment réserver pour plusieurs soirées).

Les quiz commencent vers 20h.

On espère vous y retrouver nombreuses et nombreux!