Un pénis en érection géant devra être soigné pendant deux semaines par des bénévoles

Le Géant de Cerne Abbas est une figure tracée à la craie dans l’herbe du Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Et comme c’est le cas à chaque dix ans, une équipe de bénévoles procède actuellement à son entretien, comme le rapporte Metro (qui a d’ailleurs de bien belles photos de la chose).

Des douzaines de personnes se succéderont pendant deux semaines pour enlever la vieille craie et la remplacer par dix-sept tonnes de nouvelle craie, afin de s’assurer que la forme humaine soit bien visible à des kilomètres à la ronde.

En effet, avec le temps qui passe, les contours de la silhouette haute de 180 pieds perdent de leur netteté en raison du gazon qui pousse.

Et ce phénomène n’épargne bien sûr pas son majestueux sexe en érection grand de 36 pieds.

Reuters En 2007, un Homer Simpson géant avait été tracé à côté du Géant de Cerne Abbas pour faire la promotion du film The Simpsons Movie.

La porte-parole de Natural Trust, l’organisme dont la mission est de préserver et de mettre en valeur des monuments et des sites d’intérêt au Royaume-Uni, a déclaré à Metro: «Remettre de la craie sur le Géant est un défi pour plusieurs raisons. Non seulement sa dimension est imposante, mais en plus, il est dans une pente escarpée.»

«Le Géant est vulnérable à l’érosion à cause de l’eau de pluie qui est collectée dans ses contours de craie et qui ruisselle ensuite rapidement au bas de la colline», a-t-elle ajouté.

La silhouette, dont les contours font 1509 pieds de long, a été d’abord été répertoriée en 1694, mais sa véritable origine est inconnue.

Plusieurs théories ont été avancées afin d’en expliquer l’existence, dont une voulant que ce soit une forme d’hommage à un dieu de la fertilité, en raison du pénis turgescent.

