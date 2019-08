Zooey Deschanel publie un message Facebook contre les pailles en plastique...et se fait varloper solide

L’actrice Zooey Deschanel pensait bien faire en se positionnant publiquement contre le plastique à usage unique, mais sa manoeuvre s’est retournée contre elle.

Jeudi après-midi, la star de New Girl a publié sur Facebook un album de trois photos accompagnées du message suivant, traduit de l’anglais par nos bons soins:

«Faites la transition vers les pailles de métal! Les 500 millions de pailles de plastique utilisées chaque jour ne peuvent pas être recyclées et finissent dans l’océan. Dites non au plastique à usage unique!»

Tout cela part d’une bonne intention, faire sa part pour la cause environnementale, et c’est louable.

Cependant, plusieurs usagers de Facebook ont signalé à la comédienne qu’il y avait une contradiction dans son discours.

Voyons voir certains des commentaires les plus cinglants:

Capture d'écran / Facebook

«Qu’est-ce qui se passe avec les pailles? Bois directement dans le verre, non?»

Capture d'écran / Facebook

«Les États-Unis produisent environ 1% des déchets dans le monde. Les pailles de plastique représentent une minuscule fraction de ce 1% et, pour la majorité, ne se retrouvent pas dans l’océan.

Les pailles de métal nécessitent plus de ressources pour être minées, fondues et manufacturées. De plus, elles pèsent beaucoup que les pailles de plastique, causant ainsi plus de pollution lors du transport.»

Capture d'écran / Facebook

«J’ai lu différentes choses là-dessus. Une paille de métal qui se plante dans l’orbite de l’oeil d’une femme qui est tombée, certaines pailles de plastique qui sont recyclables contrairement aux alternatives (quoiqu’elle se biodégradent plus rapidement), les pailles de métal qui deviennent des nids de bactéries parce qu’elles sont difficiles à nettoyer. Il y a tellement à débattre.»

Ce dernier commentaire est particulièrement intéressant.

C’est vrai qu’une femme est morte en se plantant accidentellement une paille en métal dans l’oeil.

Le débat est donc ouvert!

Merci Zooey.

Sondage Qu’est-ce qui est mieux? Une paille en plastique Une paille en métal Pas de paille pantoute Partagez votre résultat sur Facebook

On réagit aux actualités de la semaine, avec ou sans paille: