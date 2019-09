Dany Turcotte partage des photos de son voyage à Bali et ça fait rêver

Dany Turcotte se la coule douce en Asie, et il a décidé d’amener ses abonnés Instagram en voyage avec lui!



L’animateur est présentement à l’autre bout du monde, à Bali en Indonésie, pour être plus précis, mais il prend tout de même le temps de publier quelques clichés sur Instagram. On doit dire qu’on ne se plaindra pas, parce que ses photos nous font pas mal rêver!

Dany Turcotte semble passer un très beau voyage et expérimenter plusieurs expériences particulières, complètement dépaysantes. Il a documenté sa randonnée à Kelingking Beach, il a pris la pose avec des locaux, il a visité la forêt des singes d’Ubud, et il s’est même fait purifié (oui oui, vous avez bien lu!) au temple Tirta Empul. L’endroit est reconnu pour son eau de source sacrée.









Des vues à couper le souffle, de la verdure luxuriante, de l’eau turquoise à perte de vue... Les photos partagées par le fou du roi de l'émission Tout le monde en parle nous donne envie de booker un billet d'avion pour Bali le plus tôt possible!