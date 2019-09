Mariana Mazza se dénude et passe un magnifique message d’acception de soi

Mariana Mazza a publié hier un cliché d'elle où on la voit complètement nue, dans le but de faire passer un inspirant message d'acceptation de soi.



On connait Mariana Mazza pour son humour et son franc parler, mais aussi pour sa position sur l'importance de la diversité corporelle. Et même en vacances, l'humoriste en a profité pour faire passer un message important et inspirant sur le corps et sur l'acceptation de soi, accompagnée d'une photo d'elle, dans son plus simple appareil.





Présentement en croisière en Europe depuis deux semaines avec sa mère pour le 60e anniversaire de cette dernière, Mariana a publié une photo d'elle, tout sourire, les cheveux au vent et complètement nue, à bord du bateau.



«J’ai passé deux semaines à convaincre ma mère que j’étais bien dans mon corps, mais elle savait que j’en parlais parce que je complexais. J’ai pris du poids dans les derniers temps et j’ai des vergetures de femmes qui viennent d’accoucher dans le bas du ventre. Je ne rentre plus dans la moitié de mon linge», a avoué Mariana.



Elle continue, en évoquant le regard des autres sur elle versus son propre regard: «Mais je suis capable de me trouver belle. J’ai un beau visage. De belles jambes. Une grand yeule que les gens aiment entendre. Je ne me criss pas de ce que je pense de moi. Mais ce que les gens pensent : rien à foutre. C’est facile de se faire aimer par des gens qui ne te connaissent pas. Mais c’est difficile de s’aimer, parce qu’on se connait trop. Ça aiderait si on comprenait pleinement que tout ce qui compte c’est l’attitude qu’on a envers nous.»



Mariana souligne une rencontre qui peut sembler banale, mais qui a fait toute la différence pour l'humoriste, alors que dans un café de Rome, une petite fille italienne lui tout simplement dit qu'elle était belle: «Elle me dit en italien: sos bella. Qui veut dire : tu es belle. Je ne pourrais pas vous décrire le bien que ce petit commentaire d’une petite fille m’a fait. Mais il m’a confirmé que je suis belle. Ben oui, des fois ça prend ça.»



Pour conclure, elle termine son puissant message avec une petite note qui s'adressent aux ados qui entrent au secondaire, mais qui, selon nous, peut s'adresser à tout le monde, peu importe l'âge, qui a besoin d'un petit rappel positif.



«Plus qu’on ose et qu’on assume ce qu’on porte avec ce qu’on est et plus qu’on dégage le bonheur et la bonté. Il faut toujours se rappeler que derrière un bourrelet , il y a un bon plat de pâtes. Et derrière un commentaire haineux, il y a une personne triste qui devrait manger plus de pizza. Amoureusement, Mariana.»



La photo a reçu une pluie de commentaires positifs de la part de fans, mais aussi d'autres personnalités publiques comme Anne-Marie Withenshaw, Ingrid Falaise, Anaïs Favron et Mélanie Maynard, entre autres.



Ce n'est pas la première fois que l'humoriste pose nue. En 2017, elle avait fait la couverture du magazine Voir , où elle prenait la pose, sans vêtement.



On salue le message très «body posititive» de Mariana qui fait beaucoup de bien à lire!