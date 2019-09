Mirianne Brûlé montre son corps post-accouchement avec une magnifique photo

Maman pour la première fois depuis maintenant un peu plus d’une semaine, Mirianne Brûlé constate chaque jour les changements qu’amènent la maternité à sa nouvelle réalité.



Après avoir documenté à multiples reprises sa belle bédaine durant sa grossesse, c’est maintenant son ventre «post-partum» que la mère de la petite Camila a souhaité mettre en lumière.



Dans une story Instagram partagée au cours de la fin de semaine, Mirianne a publié une photo «avant-après» de son ventre après l’accouchement.



De son propre aveu, la comédienne était très curieuse de voir à quoi allait ressembler son corps après avoir donné naissance à sa fille.



«C’est fou le corps humain comment il s’adapte et ceci étant dit, nous sommes tous différentes, l’importance c’est de prendre soin de soi», a-t-elle fait remarqué sous les deux photos.



Depuis la naissance de Camila, le 24 août dernier, Mirianne partage des clichés de son nouveau quotidien en famille, avec son chum Leo.



«Nous sommes dans l’apprentissage, l’apprivoisement et l’adaptation. Je suis follement amoureuse et extrêmement fatiguée ( jamais été aussi fatiguée de ma vie), j’allaite sans arrêt ce qui ne se fait pas sans douleur pour le moment (ouch!) , mon corps reprend tranquillement ses repères après l’accouchement: voilà après l’avoir tant rêvé et désiré; je suis une maman», a confié la maman sous une photo d'elle et sa petite.

D’ailleurs, toujours dans ses stories Instagram, la comédienne a partagé un petit bonheur qu’elle peut désormais s’offrir, maintenant qu’elle a accouché : son premier tartare depuis 10 mois, fait par son amoureux.



Cette petite famille est définitivement trop cute!