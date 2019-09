Ariana Grande déclare la guerre à Forever 21

Ariana Grande a décidé de prendre les grands moyens : la chanteuse réclame 10 millions de dollars à Forever 21 pour avoir copié son look et volé son image.



C’est en effet ce que rapporte le site TMZ, qui a mis la main sur des documents légaux hier, mais il faut remonter à la fin de l’année 2018 pour le début de l’histoire.



À cette époque, la popstar et la chaîne de vêtements étaient en pourparlers pour éventuellement travailler ensemble. Par contre, selon ce que laisse entendre la poursuite, Forever 21 n’était pas prêt à débourser assez d’argent pour une célébrité du calibre d’Ariana. C’est pourquoi la collaboration n’a jamais vu le jour.



Or, l’histoire ne s’arrête pas là, car selon le camp Grande, plutôt que de laisser tomber, l’entreprise californienne aurait tout de même lancé une campagne publicitaire non-autorisée par la chanteuse et son entourage.





Dans celle-ci, publiée principalement sur leur site web et sur Instagram, on pouvait apercevoir une mannequin qui ressemblait étrangement à la chanteuse. La brunette portait la même queue de cheval haute que la chanteuse, mais également un serre-tête rose identique à celui que porte Ariana Grande dans le vidéoclip pour sa chanson 7 Rings. Pour rajouter à tout ça, la légende sous la photo sur Instagram contenait des paroles de la chanson 7 Rings.



La publication a depuis été retirée, mais les captures d’écran vivent pour toujours, sur Internet... et on doit dire que la ressemblance est assez frappante, et vraiment très peu subtile!

According to TMZ, Ariana Grande has filed a lawsuit against Forever 21 and claims at least $10 MILLION in damages after they hired a look-alike model for a campaign. pic.twitter.com/AKbwa2Claq — Pop Alerts (@PopAIertNews) September 3, 2019

Selon les documents légaux, Forever 21 aurait publié plus de 30 images et vidéos copiant l’image d’Ariana. Ses avocats plaident que plutôt que de payer la chanteuse pour pouvoir utiliser son image, le géant de la mode a simplement choisi de capitaliser sur son succès, alors qu’elle venait tout juste de sortir, en janvier 2019, le méga-hit 7 Rings, figurant sur son plus récent album thank u, next.



La poursuite soutient aussi que la compagnie aurait fait exprès pour créer une fausse perception, laissant sous-entendre qu’elle avait l’appui de l’artiste.



Ça semble être une autre dure semaine pour Forever 21, car la semaine dernière, les rumeurs allaient de bon train comme quoi la compagnie serait sur le point de déclarer faillite .