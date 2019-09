Jeff Stinco retire son piercing à la lèvre et c’est la fin d’une époque

C’est une page qui se tourne! Jeff Stinco de Simple Plan a décidé qu’il était temps de dire adieu à son fameux «lip ring».



La triste nouvelle a éclaté hier en fin de journée, alors que le guitariste a publié une vidéo où on le voit en train de se faire arracher, carrément, son piercing avec une paire de pinces. On le voit ensuite, tout souriant, visiblement content d'amorcer ce nouveau chapitre dans sa vie.





Depuis les tout débuts de Simple Plan en 2002 avec le premier album No Pads, No Helmets... Just Balls, Jeff a toujours rocké son anneau à la lèvre inférieure. 17 ans plus tard, c’est maintenant la fin.



Évidemment, il va sans dire que les adieux ont été difficiles à faire et que les réactions ont été vives dans les commentaires sous la vidéo.



Certaines personnes ont même supplié Jeff de remettre son piercing, alors que d’autres lui ont fait savoir que c’est une partie de leur enfance qui s’envolait avec l’anneau.





D'autres se sont résignés, devant faire face à l’inévitable: on devient tous adultes, un jour ou l’autre.





Une personne a soulevé que l'outil utilisé semblait plutôt surprenant...





Des abonnés se sont carrément demandé s’ils allaient être capable de reconnaître le musicien sans son signe si distinctif.





Même ceux qui disent respecter son choix ont avoué éprouver des sentiments partagés. On les comprend!





RIP l’anneau! On est en deuil.