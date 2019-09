Justin Bieber s’ouvre sur ses problèmes de drogue et ses relations abusives

C’est un Justin Bieber très candide qui s’est confié, sur son Instagram, alors qu’il a adressé dans un long texte sur la vie de star à un jeune âge, et les répercussions que cela a eu sur lui.



«Avez-vous remarqué les statistiques des enfants stars et les répercussions que ce statut a sur leur vie? C’est une pression et une responsabilité incroyables à mettre sur les épaules d’un enfant, pour qui le cerveau, les émotions, le lobe frontal (qui s’occupe de la prise de décision) ne sont pas encore développés. Quand tu ajoutes la pression de la célébrité, ça a des répercussions qui sont assez inexplicables», a avoué le chanteur.



Justin explique qu’il a grandi dans un environnement instable, avec de jeunes parents séparés, et que son monde a complètement basculé en l’espace de deux ans, passant d’un garçon de 13 ans d’une petite ville du Canada à une vedette aimée par des millions de personnes.



«Je ne sais pas pour vous, mais l’humilité vient avec l’âge. Tu entends ces choses dites à ton sujet et tu commences à les croire», admet l’interprète de Love Yourself.





À cause de sa popularité grandissante et son jeune âge, tout le monde s’occupait de tout pour lui. Justin estime que c’était effrayant d’être âgé de 18 ans, de posséder des millions de dollars et un accès à tout ce qu’il voulait, sans pour autant avoir appris ce qu’était le sens des responsabilités. C’est pourquoi, selon lui, il avait déjà pris toutes les mauvaises décisions imaginables, dès l’âge de 20 ans.



Très franc avec ses abonnés, celui qui partage maintenant sa vie avec Hailey Baldwin a avoué qu’il a sombré dans les drogues dures à l’âge de 19 ans.



«Être sur une scène, selon plusieurs études, procure une dose de dopamine plus forte que presque n’importe quelle autre activité (...) Plusieurs vedettes finissent par avoir une phase impliquant des abus de drogues, et je crois que c’est dû à la difficulté d’être capable de naviguer les hauts et les bas qui viennent avec la vie de vedette», soutient-il.



En plus des drogues, Justin reconnaît que par le passé, il a été abusif dans certaines de ses relations.



«Je suis devenu amer, irrespectueux, et fâché envers les femmes. Je suis devenu distant de tous les gens qui m’aimaient, et je me cachais derrière une carapace de la personne que j’étais devenue.»



De son propre aveu, cela lui a pris plusieurs années pour réparer ces relations brisées et changer ses habitudes dans ses relations interpersonnelles. Mais, heureusement, il est entouré de gens qui l’aiment pour ce qu’il est vraiment, et il souligne qu’il vit présentement la meilleure période de sa vie, soit le mariage, avec Hailey Baldwin, où il apprend «la patience, la confiance, l’engagement, la gentillesse, l’humilité et toutes les choses qui semblent rendre un homme bon.»



Le chanteur canadien a terminé son texte avec un message d’espoir pour ceux qui vivent peut-être des moments difficiles et qui ont l’impression que rien ne changera dans leur vie.



«Tout ça pour dire que même quand le monde semble être contre toi, continue à te battre», a-t-il conclu.



Après une période plus difficile en début d'année, on est contents de savoir que Justin se porte mieux!



