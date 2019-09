La BFF de Maripier Morin et ex-beauté du Banquier est en couple avec un ancien candidat d’Occupation double

Ben voyons. On l’a échappé celle-là! La meilleure amie de Maripier Morin et ancienne beauté du Banquier, Véronique Landry, est en couple avec un ancien candidat d’Occupation Double... depuis un an!

C’est sur Instagram que celle qui avait la responsabilité de tenir la valise #14 a souligné qu’elle célébrait son premier anniversaire avec Jean-Maxime Sanssouci, participant de la sixième saison qui se déroulait en République dominicaine.

«Here’s to keeping our shit together for another year. I love you», écrit-elle en légende.

Pourtant, quelques indices étaient dispersés sur son compte Instagram.

Cette photo prise à la St-Valentin par exemple.

Ou encore celle-ci au 31e anniversaire de la beauté à Tremblant.

Rappelons que Maripier Morin et Véronique sont amies depuis plus d’une dizaine d’années.

MPM est aussi la marraine de Nola, la petite fille de son amie.