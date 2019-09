[PHOTOS] Il a demandé sa blonde en mariage subtilement pendant un mois sans qu’elle s’en rende compte

Au lieu de proclamer tout haut son amour à sa douce Cally, Edi Okoro voulait se faire subtil en lui dévoilant quelques indices sur ses intentions.

Pour ce faire, il traînait avec lui la bague devant sceller leur éventuelle union. Il s’est vite rendu compte toutefois que sa copine ne se rendait jamais compte de ses intentions.

Au lieu de se décourager devant l’indifférence de sa conjointe, l’amoureux de 30 ans a plutôt décidé de s’en amuser en élaborant des mises en scène ingénieuses et de les partager sur les médias sociaux.

Il a même crée une galeries de photos sur Facebook nommé Comment j’ai demandé Cally en mariage («How I proposed Cally»).

Edi a aussi filmé les occasions où il se trouvait en présence de Cally sans que celle-ci ne s’aperçoive des intentions de sa douce moitié.

Comme l’explique LADbible, l’amoureux d’Hertfordshire en Angleterre s’était procuré une bague de mariage il y a quelques mois déjà. Plutôt que de tout simplement lui offrir la bague en l’accompagnant de la traditionnelle demande, il s’est ingénié à trouver des petites mises en scène pour lui faire deviner ses douces intentions.

Il a donc pris de nombreuses photos secrètes où on peut le voir en présence de sa copine alors qu’il tient la bague dans ses mains juste à côté d’elle.

Même qu’il a laissé la fameuse bague dans son assiette de bijoux pendant deux jours sans qu’elle ne s’en rende compte.

L’amant tenace a dû se résigner à lui faire la grande demande sans fioriture.

Heureusement, Cally Road, l’élue de son cœur, a répondu par l’affirmative.

«L’idée était de prendre le plus de photos possible, dans des scénarios plus audacieux, jusqu’à ce que je trouve le moment idéal pour faire une proposition ou jusqu’à ce que je sois pris au dépourvu, moment auquel je proposerais», a-t-il expliqué au Daily Mail pour parler de sa démarche.

Bien sûr, la dernière image de la suite de ses péripéties est celle où Cally arbore (enfin!) la bague à son doigt.