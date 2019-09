Lil Nas X n’avait jamais entendu Nevermind de Nirvana même s’il a «emprunté» l’air d’In Bloom

En écoutant Panini, le dernier single du jeune rappeur, on serait porté à croire qu’il a voulu faire un clin d’oeil à In Bloom de Nirvana.

Et pourtant, non.

Celui qui s’est fait connaître avec le méga-succès Old Town Road a admis en entrevue sur la chaîne Sirius que son emprunt était bien involontaire.

Selon lui, il a peut-être déjà entendu la pièce quand il était jeune, mais c’est à peu près tout.

Son emprunt s’avère parfaitement inconscient : «J’ai sorti l’extrait (Panini) et tout le monde disait “Wow! Il a samplé Nirvana.” Je me disais : “Où ça? Je n’ai pas samplé Nirvana. Ce rythme ne provient pas de Nirvana.” J’ai ensuite écouté In Bloom au complet et je me suis dit “Ah.. OK”», a-t-il raconté.

.@LilNasX managed to interpolate a @Nirvana song on "Panini" even though he had never heard 'Nevermind.' 👀Listen to the full interview on @siriusxmvolume: https://t.co/bwadzX8RUq pic.twitter.com/WJhYxfIkx2 — SiriusXM (@SIRIUSXM) September 3, 2019

Pour montrer toute sa bonne foi, Lil Nas X a aussi crédité Kurt Cobain comme co-auteur de la chanson.

Écoutez les deux pièces pour vous faire une idée.

Toutefois, les fans de Nirvana seront peut-être offusqués du fait que Lil Nas X n’avait jamais écouté le classique Nevermind au complet au moment d’enregistrer Panini.

Rassurez-vous. Il a fait ses devoirs depuis et s’est tapé l’album au complet.

Alternative Press rapporte que France Bean Cobain, la fille de Kurt Cobain et Courtney Love, a approuvé la chanson de Lil Nas X.

Elle lui aurait même affirmé qu’elle était fan de la pièce Old Town Road.

L’ironie dans tout ça c’est que Nirvana a souvent été accusé de plagiat.

Un exemple parmi tant d’autres?

Le riff principal de Come As You Are ressemble fortement à celui de la pièce Eighties de Killing Joke... Qui ressemble lui aussi à celui de la pièce Life Goes On des Damned.