Philo Lirette pose nu pour une bonne cause

Philo Lirette est la nouvelle personnalité québécoise de la semaine qui se retrouve les founes à l’air sur Instagram. Après la publication de Mariana Mazza, qui a fait pas mal jaser au cours du week-end dernier, c’est au tour de Philo de se dénuder sur internet.



Mais attention! C’est pour la bonne cause! Oui, oui!



Aux côtés de sa gang de l’émission Le Boost!, sur les ondes d’Énergie, l’animateur a accepté de poser nu s’il récoltait la somme de 1000$ pour la Maison du Père.



Eh bien, chose promise, chose due! Philo a publié au cours de la dernière heure, une photo de lui, flambant nu, de dos.



«Moi aussi j’ai décidé de me dénuder. J’ai retiré mes vêtements pour ceux qui n'en ont pas assez, plus de 1000$ seront remis à la Maison du Père! Pour moi ce n’est que de la chair, mais j'suis quand même prêt à tous les commentaires, j’assume tout ce que vous voyez sur cette photo», a-t-il inscrit dans la légende.



On sent clairement que Philo s’est inspiré de la publication de Mariana Mazza pour sa propre photo. Tout comme l’humoriste tatouée, Philo a caché son derrière avec un emoji, mais plutôt qu’un soleil, l’animateur a opté pour le visage d’un de ses coéquipiers à la radio, Olivier Martineau.



L'animateur en a profité pour remercier les gens pour leur générosité, tout en leur demandant de donner davantage pour la bonne cause.



Toutes les manières sont bonnes pour amasser de l’argent, non?