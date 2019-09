[PHOTO] Un ado survit miraculeusement à un accident de trampoline où un ressort de métal s'est planté dans son dos

Si vous êtes parent, vous avez probablement une liste d’objets que vous haïssez.

Et sur cette liste, entre le gazou de votre plus jeune et le scooter de votre plus vieille, on retrouve assez certainement le trampoline familial.

Article diabolique inventé par Satan s’il en est un, le trampoline est la cause de multiples fractures, luxations, ecchymoses et autres blessures en tout genre, facilement imaginables.

Mais pas juste ça.

Un adolescent britannique a trouvé le moyen de se blesser de façon inédite en s’amusant sur le rebondisseur maléfique.

Samedi dernier, Jamie Quinlan, 12 ans, sautillait sur le pernicieux tremplin circulaire, dans la cour arrière d’un ami, quand il a éprouvé «une sensation lourde et étrange» dans son dos, selon ce que rapporte LADbible.

Lorsqu’il s’est écroulé, agonisant, les témoins de la scène ont eu tôt fait de remarquer le ressort de quinze centimètres de long qui venait de se planter cinq centimètres de creux dans son dos, tout près de sa colonne vertébrale.

Boy has metal spring impaled two inches into back after freak trampoline accident.https://t.co/cvyTobepKe pic.twitter.com/nPV4rJfAzG — LADbible (@ladbible) September 4, 2019

Selon ses parents Ian et Sandra, l’objet volant identifié aurait été projeté à plus de 70 mph (112 km/h) par le trampoline abîmé.

Le paternel s’est d’ailleurs lancé dans une croisade contre les dangers des jouets de jardin.

«Le ressort est parti comme une balle», a-t-il déclaré. « S’il avait frappé Jamie ailleurs sur le corps, à la tête ou à la gorge par exemple, nous aurions perdu notre fils.»

Transporté à l’hôpital, Jamie a promptement été opéré afin de retirer le corps étranger due son dos.

Il a reçu son congé deux jours plus tard, lundi, et reprend des forces à la maison.

Son père, lui, n’entend pas lâcher le morceau. «Je veux juste avertir les parents de bien vérifier leurs trampolines parce qu’un seul ressort mal fixé pourrait être fatal», s’est-il insurgé.

Voici une vidéo pleine de rebondissements: