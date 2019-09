Spencer Pratt dévoile de nouvelles informations concernant Miley Cyrus et Kaitlynn Carter

Vous pensiez qu’on avait fait le tour avec la saga Miley Cyrus + Kaitlynn Carter + Liam Hemsworth + Brody Jenner? Eh bien, détrompez-vous! Spencer Pratt vient de révéler de nouvelles informations concernant la relation entre Miley et Kaitlynn qui viennent complètement changer la chronologie des événements.



En effet, la star de télé-réalité a rajouté de l’huile sur le feu en affirmant que les deux jeunes femmes étaient ensemble bien avant leur séparation respective. C’est ce qu’il a donné comme information au magazine Cosmpolitan, qui l’a interviewé pour parler du plus récent épisode de The Hills : New Beginnings.



On se rappelle que Kaitlynn et Brody ont annoncé leur séparation en août, tout comme Miley et Liam. Puis, les deux jeunes femmes ont été aperçues en train de s’embrasser sur un yacht en Italie, ce qui a déclenché les rumeurs d’une relation entre les deux.





Depuis, elles ont été aperçues ensemble à plusieurs reprises au restaurant ou bien main dans la main, lors d’un after-party des VMAs.



Même si on savait que les deux blondes se connaissaient depuis un moment, le début de leur potentielle relation semblait remonter à ce fameux moment sur le bateau en Italie.



Or, selon Spencer, Kaitlynn et Miley entretenaient déjà une relation «émotionnelle» bien avant cela.





«C’est difficile pour moi d’écouter Kaitlynn se plaindre à propos des gens qui parlent de sa supposée relation ouverte avec Brody, quand on sait tous très bien qu’il se passait quelque chose avec Miley. Elle avait déjà quelque chose qui se passait avec elle quand ces scènes ont été filmées. Peut-être pas physiquement, mais définitivement émotionnellement. On ne veut simplement pas que les gens mentent à propos de leur vie», a-t-il déclaré.



Il en a rajouté pour embarquer le pauvre Liam Hemsworth là-dedans, tout en continuant à lancer des flèches pas si subtiles à Kaitlynn.





«J’adorerais savoir ce que Liam pense à propos des récentes démonstrations de “décence” de Kaitlynn. Vous savez ce que moi je considère comme étant décent? Frencher à l’intérieur de ma villa italienne, plutôt que devant les paparazzis.» OUCH!



On se souvient qu'en réaction à ce scandale, l'interprète de Party in The USA avait répliqué par une longue série de tweets dans lesquels elle affirme n'avoir jamais trompé Liam.