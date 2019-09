Un homme prétend avoir perdu 30 livres en 5 mois en ne s’entraînant que 4 minutes par jour

Le Japonais qui se fait connaître sous le nom de Hiiragi Sensei (Maître Hiiragi) sur les réseaux sociaux aurait vécu une impressionnante transformation physique.

Selon ses dires, il serait possible de considérablement améliorer sa condition physique, en très peu de temps, grâce à un entraînement quotidien à haute intensité, comme le mentionne Oddity Central.

En mars dernier, selon les images qu’il a publié sur Twitter, il était un homme pesant 72 kg (158 livres), légèrement bedonnant en raison de sa petite stature.

N’aimant pas son physique, il s’est alors juré de l’améliorer en perdant du poids et en gagnant de la masse musculaire.

Contre toute attente, cinq mois plus tard, force est d’admettre qu’il a remporté son pari, lui qui ne fait maintenant que 59 kg (130 livres).

Son ventre dodu a fait place à un abdomen musclé, le fameux «six-pack» qui fait saliver les esthètes.

Ses bras, son torse et son visage ont également changé d’allure du tout au tout.

Le secret de son succès serait le régime Tabata, une méthode d’entraînement à haute intensité qu’il a répétée à tous les jours pendant cent cinquante jours.

Hiiragi Sensai a d’ailleurs fait la démonstration de son entraînement quotidien de 4 minutes top chrono dans une vidéo récemment publiée sur YouTube.

En gros, il s’agit de faire des «burpees», un mouvement où on s’allonge rapidement sur le ventre, en se maintenant en équilibre par les mais, pour promptement revenir en petit bonhomme, avant de sauter en l’air, et ainsi de suite.

Selon Maître Hiiragi, une séquence de 8 burpees en 20 secondes, suivie de 10 secondes de repos, avant de répéter le cycle huit fois, devrait donner les résultats escomptés.

Cette méthode intensive serait bénéfique de la même façon qu’un entraînement conventionnel d’une heure au gymnase.

Évidemment, un tel changement physique ne se produit pas sans modifier son alimentation.

Mais dans le cas du Japonais, les différences ne sont pas énormes: il mange davantage de légumes frais, mais ne se gêne pas pour engloutir des aliments riches en calories comme de la viande grillée ou du riz au cari.

Il continue, de plus, à boire son breuvage favori, le bubble tea.

Selon Sensei, la clé du succès réside dans la détermination.

«Pendant deux ans, je me suis menti à moi-même, en me disant “Je vais perdre du poids, je vais perdre du poids”. Mais peu importe ce que j’essayais, ça ne durait pas plus que trois jours», a-t-il écrit sur Twitter. «Mais maintenant que j’ai un objectif clair, et que je fais ce qu’il faut pour y arriver, je n’ai pas le choix de le faire.»

