Céline Dion se fait construire où elle pourra admirer ses 10 000 paires de chaussures

Après avoir confié au magazine CR Fashion qu’elle prenait parfois son bain en portant ses plus beaux bijoux, Céline Dion continue dans la confidence pour Vanity Fair.



Le réputé magazine a nommé la diva québécoise dans sa liste des vedettes les mieux habillées de 2019, et, par le fait même, lui a posé quelques questions par rapport à, justement, la mode.

«Je suis en train de me faire construire une nouvelle maison à Las Vegas. Je me suis gâtée avec un vrai terrain de jeu: deux étages d’archives pour tous mes vêtements, souliers, ceintures. J’ai tout gardé. Comme ça, je vais être capable de compter», a raconté l’interprète de My Heart Will Go On. Rien de trop beau!



C’est en mai dernier, lors de son passage à l’émission de James Corden, que notre Céline nationale a avoué, non pas sans gêne, qu’elle possédait 10 000 paires de souliers. Ceux-ci étaient alors tristement laissés à l’abandon dans un entrepôt. Mais plus maintenant!

Toujours dans le Vanity Fair, la chanteuse se remémore également que jeune, elle portait les vêtements de ses frères et sœurs, car elle était la dernière de la famille (de 14 enfants, faut-il le rappeler!) et qu’à Noël, Maman Dion leur offrait des vêtements qu’elle avait elle-même confectionnés.



Finalement, elle termine en révélant son meilleur souvenir fashion: le pantsuit blanc ouvert dans le dos, de John Galliano.



«Les gens pensaient: “Est-ce que c’est une blague? Qu’est-ce qu’elle essaie de dire?” Je n’essayais pas de dire quelque chose de particulier. Je passais simplement un bon moment», a expliqué Céline.



On avait complètement oublié ce look de Céline, mais on trouvait que c’était important de se le remémorer...



La liste des vedettes les mieux habillées de 2019 du Vanity Fair regroupe aussi Diane Keaton, Zoë Kravitz, Frank Ocean et Keanu Reeves.