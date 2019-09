La princesse Charlotte est adorable pour sa première rentrée scolaire

Aujourd’hui, jeudi, la princesse Charlotte vivait sa première rentrée scolaire, et comme c’est le cas pour pas mal tout ce qui est en lien avec la famille royale, les photographes étaient présents pour documenter le tout.



Cela a fait en sorte qu’on a droit à ces mignonnes photos de la princesse, âgée de 4 ans, qui s’apprête à débuter la maternelle accompagnée de ses parents, le prince William et Kate Middleton, et son grand frère, le prince George.

AFP



Les deux enfants portent l’uniforme marine et rouge de l’école Thomas’s Battersea, à Londres, qui se trouve à environ cinq kilomètres du Kensington Palace où réside la petite famille. Le prince George, âgé de six ans, va à cette école depuis 2017.



Les parents, eux, traînaient les sacs à dos de leurs enfants. Famille royale ou pas, des parents, ça reste des parents!

AFP

De prime abord, la jeune princesse semblait plutôt timide, se tenant légèrement derrière sa mère, lui serrant bien fort la main.

AFP

AFP

AFP





On la sent ensuite plus confiante, alors qu’elle envoie la main aux photographes.

AFP





Avant de commencer officiellement ses cours, celle qui est présentement quatrième dans l’ordre de succession au trône britannique a même pu rencontrer la directrice de l’école, Helen Haslem.

AFP



Les fiers parents ont même partagé ce mignon cliché sur leur compte Instagram officiel, juste avant de se rendre devant les photographes.





Sous cette photo particulièrement, plusieurs abonnés ont relevé une nette ressemblance entre la petite Charlotte et son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II.





On souhaite une première année scolaire à la princesse Charlotte!