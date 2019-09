Le dernier album de Tool est sur le point de déclasser Taylor Swift au sommet du palmarès et les fans de la chanteuse le prennent vraiment mal

L’album Fear Inoculum de Tool pourrait bien se retrouver au sommet du top 200 du Billboard. Au grand désarroi des fans de Taylor Swift qui y trône encore, mais pour pas longtemps.

Loudwire affirme que les ventes de Tool pourraient se chiffrer entre 240 000 et 260 000 albums à peine une semaine après sa sortie (le 30 août). Ce qui représente tout un exploit à une époque où les ventes d’album périclitent sans cesse. D’autant plus que la majorité des pièces de Fear Inoculum durent plus de 10 minutes!

Autre fait qui relève de l’exploit, Tool a lancé son album sans aucune campagne de marketing tapageuse ou tournée promotionnelle comme celle dont a pu bénéficier Taylor Swift.

Celle-ci a tout de même trouvé 850 000 preneurs pour son Lover dès la première semaine de sa sortie (23 août). Mais dès la deuxième semaine, ses ventes se retrouvaient entre 185 000 et 200 000 exemplaires.

Le fait que la chanteuse américaine soit reléguée ainsi à la deuxième place du Billboard semble avoir attisé la colère de ses fans sur Twitter.

Les réactions se sont faites vives à la suite d’une publication de Chart Data sur les prévisions du Billboard.

«Continuez de le diffuser et d’acheter Lover. Fuck Tool!»

«Streamer Lover pour bloquer Tool.»

«Êtes-vous en train de me dire que Tool (c’est qui ça!) a déclassé Taylor?»

Reste à savoir maintenant si les fans de Tool vont répondre avec leur propre offensive stratégique.