Marie-Ève Janvier prend les grands moyens pour être prête pour L’Amour est dans le pré... et ça ne se passe pas comme prévu

L’Amour est dans le pré est présentement en préparation de sa huitième saison et Marie-Ève Janvier prend les grands moyens pour être top shape lorsque les tournages commenceront.



Pour s’assurer d’être le plus en forme possible lorsque viendra le temps de débuter l’animation de l’émission, celle qui co-pilote aussi l’émission Lunch 80-90 aux côtés de Julie Bélanger sur les ondes de Rythme FM, a décidé de couper le vino de son régime. Oui oui!



Elle a annoncé à ses abonnés, via une story Instagram, qu’elle avait débuté une cure de vin, pour «faire du bien à son corps», question d’être énergique «au maximum» avant les tournages de L’Amour est dans le pré.



Malgré que Marie-Ève était pleine de bonnes intentions, son abstinence n’aura pas duré longtemps. La story suivante, l’animatrice et chanteuse blague qu’elle n’aura été capable de tenir le coup plus que trois jours.



Pauvre Marie-Ève! Mais on la comprend : y’a rien de meilleur qu’un bon verre de vin après une longue journée. On ne peut pas trop lui en vouloir!