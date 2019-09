Marina Orsini a des problèmes avec son tricot et on ne peut pas s'empêcher de rire

Le temps est long quand on attend sa voiture au garage. Pour s’occuper un peu, Marina Orsini s’est adonnée au tricot... et malheureusement, ça ne s’est pas exactement passé comme elle l'aurait souhaité.



Sur Instagram, la comédienne a documenté l’évolution de sa «création» et c’est vraiment très drôle.





«AU SECOURS!», a écrit celle que le public a découvert dans le rôle de Suzie Lambert dans Lance et Compte.



Quand les gens se sont questionnés à savoir qu’est-ce qu’elle était en train de tricoter, la pauvre Marina n’arrivait pas à répondre.





Elle a continué sa documentation avec une deuxième image, où on voit que la situation ne s’améliore vraiment pas.





«Me semble que j’sus pas égale...», a-t-elle déplorée, visiblement désamparée.



Certaines abonnées sont venues à sa rescousse, lui prodiguant quelques conseils.





La comédienne Maxim Roy lui a même envoyé une petite tape dans le dos, lui laissant savoir qu’elle était passée par là, elle aussi.





Marina a conclu le tout par une troisième et ultime photo montrant que le projet n’aboutissait pas à grand-chose.





«De + en + n’importe quoi...», a tristement laissé tomber celle qu’on peut voir dans l’émission Une autre histoire.



Heureusement, ses fidèles abonnées étaient encore une fois derrière elle pour lui envoyer des messages positifs.





On ne saura finalement jamais ce qui est advenu de ce tricot (ou ce que c'était supposé être à la base), mais après le jeu, l’animation à la télé et la radio ainsi que le mannequinat, ça nous fait du bien de savoir que Marina Orsini n’a pas TOUS les talents!