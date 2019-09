Demi Lovato affronte sa plus grande peur: se faire prendre en photo sans retouches

Même si le mouvement d’acceptation de soi a fait du chemin ces dernières années, plusieurs personnes éprouvent tout de même le besoin de modifier certains aspects de leur corps sur une photo avant de la partager sur Instagram. Demi Lovato en a assez de cette pression!

En effet, la chanteuse de 27 ans n’en peut plus d’avoir à donner, sur les réseaux sociaux, l'image d’une femme jeune, mince et surtout sans cellulite.

«Ceci est ma plus grande peur: une photo de moi en bikini, sans retouches», indique-t-elle pour présenter l’image où on la voit en maillot de bain sur le bord d’une piscine.

Demi Lovato trouve épuisant le fait d’avoir honte de son corps et de sentir le besoin de retoucher ses photos. Elle avoue qu’elle modifiait auparavant toutes les photos où elle apparaissait en bikini, mais dit en avoir assez!

«Voici ce à quoi je ressemble. Je veux que ce nouveau chapitre dans ma vie soit authentiquement moi, plutôt qu’une image faussée de ce que les autres souhaiteraient que je sois», explique-t-elle.

Elle indique aussi qu’elle ne s’imposera plus de régimes extrêmes ou de séances d’entraînement interminables, comme elle l’a fait par le passé.

«Donc me voici, sans filtre et vraie. Et je m’aime. Et je crois que tu devrais t’aimer, toi aussi.»

Demi Lovato mentionne qu’elle est de retour en studio, elle qui n’a pas touché à la musique depuis sa surdose, en 2018.