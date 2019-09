Pour un rôle de strip-teaseuse, Jennifer Lopez s’entraîne au «pole dance» sur YouTube

L’actrice de 50 ans réalise des prouesses athlétiques dans une vidéo publiée jeudi sur YouTube.

Et il y a une raison derrière tout ça: la comédienne se prépare pour un des rôles les plus exigeants de sa carrière, comme le rapporte le Daily Mail.

Dans le film Hustlers, elle interprétera Ramona Vega, une strip-teaseuse expérimentée qui prend une nouvelle danseuse sous son aile et l'aide à mettre au point une arnaque visant à dépouiller des dizaines d’hommes riches.

Ce rôle de «danseuse nue qui devient un génie criminel» lui aurait permis de se sentir «libérée et motivée».

Aussi n'a-t-elle pas hésité à partager sur YouTube une vidéo où on la voit s'entraîner.

Dans le minidocumentaire intitulé Making of Hustlers: Conquering the Pole, on peut voir Lopez apprendre les rudiments de la danse à la barre verticale, puis s'exercer jusqu'à ce qu'elle soit assez habile pour tourner des scènes du long-métrage.

Elle a également partagé un extrait de la vidéo sur Instagram, avec le commentaire suivant: «La vie débute à la fin de votre zone de confort. C’était certainement une des choses les plus difficiles, physiquement, que j’aie faites. Mais au bout du compte, cela en valait la peine [émoji de coupe de champagne].»

Le film Hustlers (Arnaque en talons au Québec) prendra l’affiche le jeudi 12 septembre prochain.

