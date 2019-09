[VIDÉO] Une grand-mère de 82 ans bat un voleur avec sa canne

Une aînée a asséné de violents coups de canne à un bandit qui tentait de s’emparer de la caisse de son kiosque à journaux.

June Turner s’affairait à son comptoir quand un inconnu portant un sac de couchage sur la tête s’est présenté à son commerce de Stoke-on-Trent, en Angleterre, mardi dernier, comme le mentionne Metro UK.

Il était 6h30 du matin quand le malfrat a exigé que la vénérable dame lui remette le contenu de la caisse enregistreuse.

Têtue, la commerçante a refusé d’obtempérer et a répondu par une salve de coups de canne pour essayer de faire fuir le brigand.

Les images de la caméra de surveillance du commerce sont saisissantes.

On y voit celle qui a trois petits enfants «varger» à coups de canne sur le cambrioleur.

Le malfaiteur, lui, ne se laisse pas faire. Il réussit tant bien que mal à obtenir une somme de 50 livres (environ 80 dollars canadiens) et six paquets de cigarettes.

Puis, sans crier gare, il projette violemment l’aînée au sol (lui engendrant ainsi un oeil au beurre noir) avant de filer à l’anglaise.

À la suite de ces événements, une ambulance a été dépêchée sur place, mais Mme Turner n’a pas eu à être transportée à l’hôpital.

En entrevue avec Metro UK, la victime (du vol; pas de la bastonade) a déclaré: «Je l’ai vu avec un billet de 20 livres dans les mains et je ne pouvais pas trouver le bouton de panique, alors j’ai pris ma canne et je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, mais ensuite, je me suis dit que si j’avais eu ma canne de bois, je lui aurais vraiment “sacré une volée”!»

Alan, le fils de June, a cependant admis qu’il était désormais inquiet de voir sa vieille mère travailler seule dans le commerce, ce qu’elle a pourtant insisté pour faire le lendemain de l’attaque.

La police locale a lancé une enquête et est à la recherche de témoins.

Le suspect est un homme blanc, âgé entre 25 et 30 ans, avec une moustache douce blonde et portant un survêtement noir.

