Laurence Jalbert propose son album le plus original

La rumeur veut que ce 11e LP de la chanteuse folk rock soit son dernier (N.B. Elle ne prend toutefois pas sa retraite et proposera, par la suite, des mini-albums). Elle en profite donc pour rassembler héros, amis et relève en duos, et en résulte un projet aussi ambitieux que fourre-tout (le rappeur Chuck D intervient sur Story Of Everything, une chanson – vous l’aurez deviné – plutôt hétérogène). Bref, le fil d’Ariane qui lie les (nombreuses) pièces de l’œuvre est assez mince. Sans être horrible, Threads demeure cruellement en dents de scie.