Maripier Morin et Brandon Prust confirment leur rupture

L’animatrice Maripier Morin et le joueur de hockey Brandon Prust ont confirmé samedi avoir mis fin à leur longue relation amoureuse, alors que des rumeurs couraient depuis plusieurs semaines à cet effet.

«La vie n'est pas un long fleuve tranquille et [celui-ci] amène [son] lot de vagues. Brandon et moi, après y avoir longtemps [réfléchi], avons décidé de poursuivre nos routes séparément. J'aimerais vous remercier sincèrement de votre amour et de votre support au fil des 10 dernières années. Ce sont des moments extrêmement difficiles et merci d'avance de nous respecter dans notre désir de ne pas en parler [davantage]», a écrit l’animatrice sur Instagram.

Presque au même moment, aussi sur Instagram, Brandon Prust partageait aussi la nouvelle avec ses abonnés.

«Maripier Morin et moi avons décidé de nous séparer. Merci à tous pour votre amour et votre soutien à travers les années», a-t-il écrit.

En juillet dernier, le sportif soulignait pourtant leur deuxième anniversaire de mariage, sur le même réseau social.

«Joyeux 2 ans», écrivait-il sans plus de détails, pour accompagner une photo de leur premier mariage.

Les deux ex-amoureux se sont mariés en août 2018, pour une deuxième fois, dans la petite municipalité de Pohénégamook, au Bas-Saint-Laurent.

Le couple s’était déjà marié en 2017 à London, en Ontario, mais l’animatrice Maripier Morin voulait revivre ce moment avec ses proches dans sa communauté d'origine.

Les hypothèses allaient bon train depuis un moment, l’ex-joueur des Canadiens de Montréal n’ayant rien publié sur son couple pendant une longue période, tout comme l'animatrice vedette.

Brandon Prust et Maripier Morin étaient en couple depuis 2010. Ils étaient fiancés depuis 2015.