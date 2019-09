Carolane de Barmaids célèbre sa perte de poids avec une photo en maillot de bain

Dans le but de dévoiler l’ampleur de sa perte de poids, Carolane, qu'on a connue dans l'émission Barmaids, a publié une photo d’elle en maillot de bain sur Instagram.



Tout comme Geneviève Everell récemment, Carolane a juxtaposé deux photos, une à côté de l’autre, pour bien démontrer le «avant» et le «après».

«Un an jour pour jour, que je m’entraîne. la meilleure décision que j’ai prit (sic) dans ma vie PRENDRE SOIN DE MOI», a-t-elle inscrit en légende.

Entre la photo de gauche et celle de droite, on remarque facilement que sa taille est plus affinée et que son visage est moins rond.



En réponse à une abonnée qui lui a demandé comment elle avait fait pour perdre tout ce poids, Carolane a révélé son truc: «J’ai lâché l’alcool», a-t-elle lancé avec la candeur qu’on lui connait.

Instagram @barmaidcarolane







Un peu plus tôt cette année, en février, elle avait partagé une première photo «avant-après», soulignant au passage qu’elle avait perdu 15 livres et 10% de gras.

C'est en août 2018 que l'excentrique barmaid avait commencé à documenter ses visites au gym, ainsi que son nouveau style de vie plus santé. Elle expliquait alors qu'elle ne s'était jamais aussi bien sentie «mentalement et physiquement».



Dans les commentaires sous sa plus récente publication, les gens ont été nombreux à lui dire qu’elle était superbe et, surtout, en santé.