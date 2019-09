Jennifer Aniston se fait ramasser sur les réseaux sociaux et accuser de «blackface»

Jennifer Aniston se trouve ces derniers jours au centre d’une controverse. L’actrice américaine est accusée de «blackface» et se fait rabrouer solide sur les réseaux sociaux.



La semaine dernière, le magazine In Style a dévoilé la couverture de sa prochaine édition pour le mois d’octobre. On y aperçoit l’actrice américaine vêtue d’un soutien-gorge noir et portant plusieurs bijoux.





Les internautes ont été nombreux à souligner sa grande beauté, mais plusieurs ont aussi remarqué que Jennifer était PAS MAL bronzée... A-t-elle été «assombrie» avec du maquillage, ou bien est-ce le fruit d'un Photoshop exagéré? L'histoire ne le dit pas.



Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment, alors que plusieurs ont accusé celle qui campait le personnage de Rachel dans Friends de «blackface».

Is everyone else seeing what I’m seeing? Because... pic.twitter.com/XWcE7FlxAG — The Black Tea Pokémon (@yosoymichael) September 4, 2019

Dans les commentaires sous la photo du magazine, ainsi que sur Twitter, les commentaires sont nombreux et très vifs. Les gens se sont demandés depuis quand Jennifer avait changé de nationalité et pourquoi elle apparaissait nettement plus foncée qu'à l'habtiude.

Since when Jennifer Aniston Puerto Rican? pic.twitter.com/suFR1PnfOd — Eazy (@EazyE_365) September 4, 2019

When did Jennifer Aniston have a race change? pic.twitter.com/TXQzGqrrF9 — Joana (@literallyjoana) September 4, 2019

À la blague, une abonnée a fait un clin d'oeil à Friends, en demandant si l'actrice était restée coincée dans la même cabine de spraytan que Ross.





Outre le «blackface», d’autres se sont simplement demandés qui avait autorisé cette couverture, car l'actrice de 50 ans ne se ressemble pas du tout.

But wait who approved this photo of Jennifer Aniston? This is madness 💀 pic.twitter.com/KwlnpGhnqD — Jadan (@Iam_Jadan) September 5, 2019





Une autre vedette américaine se retrouve cette semaine au coeur d'une controverse raciale. Plusieurs reprochent à Dakota Fanning d'interpréter une femme musulmane en Éthiopie dans son prochain film, Sweetness in the belly.



L'actrice de 25 ans a rapidement rectifié le tir sur Instagram, expliquant qu'elle ne campe pas le rôle d'une Éthiopienne, mais bien d'une femme britannique abandonnée en Afrique et élevée par des parents musulmans.

Grosse semaine!