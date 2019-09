Marc Labrèche est de retour avec une parodie de Céline Dion hilarante

À notre plus grand plaisir, Marc Labrèche se glisse à nouveau dans la peau et les costumes excentriques de Céline Dion dans une parodie parfaite.



Une semaine avant son retour sur les ondes de Télé-Québec, l’émission Cette année-là a décidé d’à la fois gâter et faire patienter ses fans avec un extrait d’une parodie qui sera à l’honneur lors de la première, le 14 septembre prochain.



Le comédien incarne une fois de plus notre diva nationale, mais également l’animateur Josélito Michaud, dans un sketch intitutlé «Voyage au bout de Céline».





Évidemment, l’imitateur est affublé de costumes tous plus incroyables les uns que les autres, pour faire un clin d’œil à la renaissance très fashion que l’interprète d’Incognito vit depuis quelques années et qui fait tant jaser.



On y retrouve aussi une Céline qui, fidèle à son habitude, chante des chansons plutôt que de répondre aux questions qui lui sont posées.



«Oh yeahhhhh! Things gonna get real, girlfrieeeend!», se met à entonner la chanteuse, quand Josélito lui mentionne qu’elle a décidé d’inaugurer sa série de spectacles au Centre Vidéotron.



La parodie fait aussi allusion aux rumeurs qui couraient, à propos de la mauvaise influence que Pepe aurait sur elle . La Céline campée par Marc Labrèche réitère que c’est elle, le boss.



«Ça, c’est mon show, ça. C’est moi le boss. C’est pas Pepe! Les gens disent que mon boy toy me contrôle. No way, José!», s'exclame-t-elle.



Depuis sa mise en ligne hier, la vidéo a rapidement récolté plus de 2500 mentions ‘’J’aime’’ ainsi que près de 3500 partages.



Il n’y a pas à dire, Marc Labrèche est devenu LE maître incontesté des imitations de Céline. Son interprétation dans le Bye Bye 2017 lui avait d’ailleurs valu une mention dans le réputé magazine Vogue.